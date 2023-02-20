В ДТП на Крымском мосту погибли три человека

На Крымском мосту столкнулись три автомобиля, погибли три человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, авария произошла сегодня около 7:35 по местному времени на подъезде к аркам со стороны Крыма.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигавшийся в сторону Краснодарского края, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Starex, направлявшимся в Крым. В перегородившие дорогу машины врезался ВАЗ-2106.

В этот момент на мосту шел дождь, однако видимость была хорошей; дорожное покрытие – мокрое, но гололеда не было; температура воздуха плюс 8 градусов Цельсия, уточнили в ФКУ Упрдор «Тамань», обслуживающем мост.

Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112. Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в Керченскую городскую больницу №1 имени Пирогова.

Движение на Крымском мосту в данный момент полностью восстановлено.

Керчь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»