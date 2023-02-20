Выпускникам школ в новых регионах России облегчили сдачу итоговых экзаменов

Выпускникам 9 и 11 классов в новых регионах России облегчили сдачу итоговых экзаменов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор разработали совместный приказ об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в рамках переходного периода для учеников школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а детей из этих регионов, обучающихся в школах других субъектов Российской Федерации.

Так, в этом году ученикам 11 классов предоставят выбор получить аттестат по результатам промежуточных оценок или по результатам ЕГЭ. Во втором случае к выпускным экзаменам допустят без итогового сочинения, и школьники сами смогут выбрать 2 предмета, по которым будет проходить аттестация.

В течение двух следующих учебных лет одиннадцатиклассники будут проходить аттестацию в форме ЕГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам.

Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в текущем учебном году сохранится возможность по выбору проходить ГИА в форме промежуточной аттестации, в последующие 2 года они будут сдавать ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку.

Девятиклассников в этом году полностью освободят от экзаменов: они получат аттестаты по результатам промежуточных оценок. Итогового собеседования по русскому языку тоже не будет.

В следующем учебном году аттестация будет организована в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

В последующие 2 года ( 2024-25 и 2025-26) выпускники 9 классов смогут сами выбрать форму аттестации – ОГЭ или ГВЭ, в любом случае сдавать придется 4 предмета – два обязательных и два по выбору.

Школьникам с ограничениями по здоровью, детям-инвалидам и инвалидам будет достаточно сдать экзамены только по обязательным предметам.

Напомним, ГВЭ отличается от ЕГЭ и ОГЭ тем, что выпускник может самостоятельно выбрать форму экзамена по русскому языку – сочинение или изложение с творческим заданием; на экзамен дается больше времени; проведение аттестации возможно на дому, если у ученик не может приехать в школу лично; оценки выставляются по 5-балльной системе.

Симферополь, Лиана Макоба

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