В Севастополе фиксируется всплеск заболеваемости ковидом

Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 212 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие 3 дня выявлено 112 новых случаев. Летальных исходов не зафиксировано. С тяжелым течением заболевания госпитализировано 27 человек.

Севастополь на минувшей неделе по показателям суточной заболеваемости оставил Крым далеко позади. Только за последние трое суток зарегистрировано 333 вновь заболевших. Это в 1,5 раза больше, чем за первые 4 дня минувшей недели. Госпитализировали 26. Умерли 3 человека.

Общее количество заболевших с начала эпидемии приближается к 99 тысячам.

Симферополь, Лиана Макоба

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