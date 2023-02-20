В Крыму ожидаются сильные осадки

Текущая зима не балует Крым хорошей погодой: на ближайшие два дня вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня и завтра на полуострове ожидаются дожди, в горах со снегом, в центральных, южных районах и в горах прогнозируются сильные осадки.

На реках возможен подъем уровня воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный, и местами его скорость будет достигать 25-27 метров в секунду.



Симферополь, Лиана Макоба

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