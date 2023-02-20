В Крыму решили уничтожить одну из новых и спорных достопримечательностей

В Судаке решили уничтожить одну из новых достопримечательностей – объект спорный, но привлекающий внимание туристов и вызывающий ожесточенные дискуссии среди крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ОРК Сергей Аксенов подписал распоряжение о выборе единственного подрядчика для сноса корабля на пляже Бугаз в поселке Солнечная Долина.

Пляж находится примерно в 15 км от Судака, и несколько лет назад предприниматель, приехавший с материка, затеял там строительство копии британского линкора «Повелитель Морей» (XVII век) в натуральную величину.

Sovereign of the Seas по прозвищу «Золотая смерть» был построен по приказу короля Карла I и сошел со стапеля в 1637 году.

Многие рассматривают этот корабль как вершину кораблестроительного искусства своего времени. На оформление ушла гигантская сумма – около 7 тысяч фунтов. Весь орнамент и богатейшие украшения, носовая фигура и резьба были выложены настоящим золотом. Из-за этого корабль прозвали «Золотым дьяволом», а потом «Золотой смертью».

Российскому предпринимателю проект тоже обошелся недешево: он задумал создать музей морской истории XVII века, продал свою недвижимость и личный автотранспорт, но на вырученные деньги построил пока (с помощью друзей и волонтеров) две палубы из шести.

Поддерживающие эту идею утверждают, что корабль реально точной копией прообраза (правда, без золота), противники заявляют, что строение больше похоже на сарай из старых досок и крашенных тряпок.

На стороне противников оказался закон. Правда, претензия властей, прокуратуры и суда касается не материалов, из которых строят копию легендарного судна, а отсутствия разрешительных документов – и на участок пляжа и на само строительство.

Теперь муниципальному бюджетному учреждению городского округа Судак «Коммунхоз» предстоит «снос самовольно выстроенных объектов капитального строительства на территории муниципального образования городской округ Судак, сооружение имеет внешнее сходство с кораблем», уточняется в распоряжении главы Крыма. За это подрядчик получит 4,5 млн рублей. Срок – до 30 июня 2023 года.

Судак, Лиана Макоба

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