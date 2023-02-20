В защите не нуждается, но нужно уточнить: ученый определил долю заимствований в русском языке

Число заимствований в русском языке не превышает 20%. Об этом заявил проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук Юрий Дорофеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе Госдума приняла закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке.

В пояснительной записке к проекту отмечалось: «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». И подчеркивается, что эта мера направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления заимствований.

По мнению Дорофеева, русский язык – живой организм и не нуждается в защите, но ему нужно внимание со стороны государства. Необходимо четко определить сферы жизни, в которых новый федеральный закон будет регулировать использование заимствований.

Ученый утверждает, что сегодня в русском языке на долю заимствований приходится не 50% слов, как заявляют некоторые эксперты, а 10% – максимум 20%. И особенно часто «нерусские» слова и выражения используют в органах власти.

«Многие госслужащие используют в своей речи заимствования. Чтобы этого не было, все должно начинаться с образования всего нашего общества, чтобы русский язык стал обязательным критерием на приеме на работу на определенные привилегированные должности, в частности, на государственную службу», – сказал Дорофеев в эфире «Радио «Крым».

Симферополь, Лиана Макоба

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