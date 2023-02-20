Запад загоняет Зеленского в Иловайск-2 и Минск-3 – киевский политолог

На уставшем от войны Западе поняли, что невозможно добиться мирного соглашения по Украине путём нанесения военного поражения России. Теперь, чтобы убедить Зеленского на заморозку конфликта, нужно подтолкнуть его на отчаянную авантюру, которая закончится трагически для ВСУ и вынудит Киев пойти на соглашение, подобное Минску-2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил укранский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, именно поэтому Вашингтон заставляет Зеленского идти в контрнаступление прямо сейчас, не дожидаясь западных танков и дальнобойных ракет.

«Никто не хочет соглашаться на «зраду», потому что если заморозка войны произойдет, то это уже конец войны, никаких контрнаступлений и так далее не будет. Поэтому я не знаю, для меня вопросом таинственным и неразгаданным остается, что же они придумают ужасного для того, чтобы повернуть этот выключатель на переговорный процесс... В 14-м году для того, чтобы подписать первые «Минские соглашения», мы все помним котёл в Иловайске. Не хотелось бы гибели тысяч людей, которые где-то могут попасть в котёл, чтобы кто-то решил свои политические вопросы», – приводит слова Корнейчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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