В Киеве испугались российских «беспилотных ударных дирижаблей»

Россия может сотнями запускать над Украиной воздушные аэростаты с дистанционным управлением и подвешенными к ним боезарядами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап.

«Только там надо поставить какое-то радиоуправляемое устройство, которое будет открывать замок и будет это дело сбрасывать в том месте, в котором надо сбрасывать... Есть и другие способы применения этого принципа – либо аэростата, либо даже какого-то беспилотного управляемого дирижабля, который будет маневрировать и приходить в цель в нужное время в нужном месте, с нужным боезарядом. Беспилотный ударный дирижабль – да, почему нет», – приводит слова Криволапа «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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