Байден перед приездом в Киев просил Путина не стрелять – СМИ

США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией для исключения просчётов, которые могли бы привести к конфронтации двух ядерных держав.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Associated Press.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским.

Позже Белый дом опубликовал заявление президента США, в котором он уточняет, что войдет в очередной пакет помощи киевскому режиму. Американский лидер пообещал технику и боеприпасы, а также пригрозил России новыми санкциями.

Симферополь, Валентин Карамазов

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