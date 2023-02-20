В России предлагают принять единый для всех регионов закон о тишине: запретить шуметь с 22:00 до 7:00.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент каждый субъект федерации самостоятельно регулируют периоды, когда можно шуметь, когда нельзя.

Например, в Москве запрет установлен с 23:00 до 7:00 независимо от того будний день, выходной или праздничный. В крымских городах запрещено шуметь с 22 до 8 часов, а также с 13:00 до 14:00. В многоквартирных домах нельзя нарушать тишину в выходные и праздничные дни с 19 часов до 10 утра. Тихий час днем на этот тип жилья не распространяется.

Теперь же предлагается установить единое время тишины (с 22:00 до 7:00), а также единое время для шумных строительных и ремонтных работ – с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00. Исключения будут составлять праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.

Проблема всех существующих подобных законов в том, что они не соблюдаются и привлечь нарушителей к ответственности довольно сложно, как минимум, потому, что полиция не ставит такие вызовы в приоритет и зачастую приезжает тогда, когда все шумящие давно разошлись.

В новом законопроекте предлагается наделить управляющие компании (УК) правом проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

В частности, УК предлагают разрешить «составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти», где такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, а также подтверждением повторного или систематического нарушения закона, цитируют разработчиков «Известия».

Эксперты смотрят на это предложение скептически, заявляя: для того, чтобы новый закон стал рабочим, нужно обязать управляющие компании иметь в своих аварийно-диспетчерских службах шумомеры и незамедлительно реагировать на обращения жильцов в ночное время.

При этом, предупреждают они, важно не довести ситуацию до абсурда, чтобы, как в некоторых европейских странах, граждане не жаловались на соседей, смывающих ночью воду в унитазе.

Комментаторы отмечают, что нужно не перекладывать полномочия полиции на УК, а усиливать контроль участковых за соблюдением тишины и усилить ответственность для нарушителей.

Кроме того, предлагается ужесточить требования к шумоизоляции в новостройках, так как обитатели сегодняшних новостроек слышат жизнь своих соседей в мельчайших подробностях.

Москва, Игорь Юров

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