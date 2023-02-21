Крымчане тратят маткапитал на обособление

Крымчане предпочитают тратить материнский капитал на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов. В минувшем году таким образом поступили 1 тысяча 125 семей.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении Социального фонда РФ по РК, всего с середины апреля 2020 года в проактивном режиме, то есть без предварительного заявления со стороны семьи, в республике оформлено более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал.

Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг, пояснили в ведомстве. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 586 тысяч 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 тысяч 682 рубля.

Симферополь, Лиана Макоба

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