Задолго не получится: глубину продаж билетов в Крым сократили в 2 раза

Глубину продаж билетов на поезда железнодорожных перевозок в Крым сократили в 2 раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании-перевозчика, если до сих пор билеты из Москвы и Санкт-Петербурга можно было приобретать за 90 суток до поездки, то теперь только за 45. Это объяснили возможной сменой расписания в мае.

«В связи с проведением масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле действующее расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 17 мая будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на поезда, которые курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в города республики Крым и город Севастополь, будет открываться за 45 суток», – уточнили к компании.

Глубина продаж билетов на полуостров из других городов осталась прежней.

Симферополь, Лиана Макоба

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