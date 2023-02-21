Открытие соборной мечети в Симферополе снова откладывается

Открытие соборной мечети в Симферополе снова перенесли.

Как уже сообщал «Новый День», проект оценен в 3,5 млрд рублей. Строить предполагалось на пожертвования. Открыть мечеть собирались в апреле 2020 года, однако довольно быстро точную дату называть перестали, подтверждая только год – 2020 и заявляя, что в целом комплекс готов на 60%. Но комплекс так и не открыли.

18 марта 2021 года заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов во время общения президента с жителями Крыма сообщил, что строительство близится к завершению, ведутся отделочные работы, и пригласил Путина принять участие в церемонии открытия мечети. Президент согласился и через пару месяцев поручил правительству РФ и властям Республики Крым помочь в завершении строительства. Отчитаться о выполнении поручения было необходимо до 1 октября. А предполагаемый срок открытия мечети назначили на 2022 год.

Однако опять не случилось. Теперь председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа заявляет, что основные работы планируют закончить к июню 2023 года: «Объект находится на завершающей стадии. Строители планируют закончить основные работы к июню. Дальше продолжится работа по подготовке к непосредственной сдаче объекта в эксплуатацию».

Напомним, согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

Мечеть сможет одновременно вместить несколько тысяч человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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