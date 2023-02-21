В Севастополе детский сад в ходе реконструкции внезапно стал аварийным и непригодным для ремонта

В Севастополе один из детских садов стал аварийным через год после начала капитального ремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о дошкольном учреждении №85 на Северной стороне. Ремонтировать его начали еще в 2021 году после многочисленных жалоб родителей на разрушающийся забор. К вопросу реконструкции детского сада городские власти подошли основательно: провели экспертизу, разработали проект, выбрали подрядчика (точнее – назначили единственного) и даже перечислили ему часть выделенной на капитальный ремонт суммы.

Подрядчик частично демонтировал здание, свали строительный мусор на игровые площадки, и тут комиссия департамента образования признала строение аварийным и не подлежащим ремонту.

«Написано заявление в прокуратуру о проверке по выявленным фактам – хотя бы просто для понимания картины, – сообщили в севастопольском отделении ОНФ. – Потому что чтобы здание при грамотном обследовании стало неремонтопригодным, должны произойти природные катаклизмы или обстоятельства неопределённой силы, грубо говоря, землетрясение, чтобы лопнул фундамент и на нем уже строить и ремонтировать ничего нельзя было».

Кстати, забор, с которого все началось, продолжает разрушаться, угрожая прохожим.

Севастополь, Лиана Макоба

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