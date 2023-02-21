Рим заявил о невозможности передачи Украине итальянских истребителей

Отправка итальянских истребителей Украине практически невозможна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Италии Таяни.

«Нам придется координировать действия с нашими союзниками, придумывать, какие самолеты им отправлять, потому что поставлять украинцам разные модели нет смысла... Мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей», – сказал Таяни.

Ранее заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявил, что Рим не будет возражать против поставок британских истребителей на Украину, если только они будут использоваться «для оборонительных целей».

Симферополь, Валентин Карамазов

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