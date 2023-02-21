В Севастополе запретили собирать подснежники

В Севастополе запрещено собирать подснежники. Об этом напомнил исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Горлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе уже начали продавать первые весенние цветы – это выявили сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Севастополя в ходе рейдов, проведенных на городских рынках.

«Хочу отметить, что основным фактором вызывающим сокращение численности первоцветов, является их массовый сбор, – подчеркнул Горлов. – Наш подснежник занесен в Красную книгу. Собирать эти цветы нельзя – их уничтожение равно браконьерству».

За сбор первоцветов физическое лицо могут оштрафовать на сумму от 2,5 до 5 тыс рублей, должностные лица – 15 – 20 тыс рублей, юридические лица – от 500 тыс рублей до 1 млн рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»