Срок завершения реконструкции многострадальной набережной в Евпатории снова изменился

Срок завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории снова изменился. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РК Александр Резников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многострадальную набережную ремонтируют уже 5 лет. Завершить должны были еще в 2019 году. Проект оценивался в 700 млн рублей.

В срок не уложились, а в 2020 Росказначейство выявило нецелевое использование более 200 миллионов рублей. Тогда вице-премьер РК Евгений Кабанов, курировавший ФЦП Крыма, заявил, что контракт с подрядчиком, который «работал» на бумаге и впустую тратил бюджетные деньги, расторгнут, и снова придется выделять деньги из бюджета на проектирование и реконструкцию объекта.

Подрядчика заменили на близкого к Кабанову, а смету увеличили более чем в 2 раза – до 1,7 млрд. Но и после этого дело не заладилось.

В 2021 году глава РК Сергей Аксенов потребовал возобновить реконструкцию набережной к 10 октября, но пока проект дорабатывали, год закончился. В итоге вице-премьер Марат Хуснуллин выразил недовольство темпами работ и тем, как тратятся средства федеральной целевой программы. Срок сдачи назначили на 2022 год, потом перенесли на 2024. Теперь власти снова демонстрирую оптимизм и обещают сдать проект к концу 2023 года.

«По отношению подрядной организации проводятся следственные мероприятия, в связи с чем проводились необходимые экспертизы. Они все закончены, что позволило продолжить выполнение строительно-монтажных работ», – заявил Резников, уточнив, что в настоящий момент укладывают плитку и строят волноводные стены.

Евпатория, Олег Яковенко

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