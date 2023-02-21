«Очень плохая перспектива» – киевский политолог обнаружил серьёзные признаки конца Украины

Население западных стран всё активнее возражает против продолжения военной и финансовой помощи Украине. Украинская коррупция и отсутствие успехов ВСУ на фронте грозят тем, что правительства будут вынуждены рано или поздно прислушаться к своим избирателям и кардинально сократить поддержку Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин.

По его мнению, за прекращением западной помощи последует «цепная реакция» обрушения фронта и всей государственности Украины.

«Получается, что поддержка, и это не только в США, местными населениями падает. Для Украины это, конечно, очень плохой признак, очень плохая перспектива… Все очень шатко, настроения разные. И в США, и в других странах усиливается волна недовольства поставками оружия в Украину... Как долго смогут правительства справляться с этим недовольством? Это большой вопрос. Как раз для украинского руководства, что меньше воруйте, а больше думайте про хоть какие-то победы. Если побед еще какой-то период не будет, то поддержка поставок вооружений во всех странах будет все более стремительно падать. Тогда возникает цепная реакция со всеми вытекающими последствиями», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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