«Никто не нападает на Россию» – США отреагировали на приостановку Путиным СНВ-3

В США отреагировали на приостановку президентом России Владимиром Путиным действия договора о наступательных ядерных вооружениях и на его слова о том, что Запад спровоцировал войну на Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Никто не нападает на Россию. Существует определенный абсурд в идее, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-то другого», – утверждает он.
Вместе с тем Салливан добавил, что Байден во время сегодняшнего выступления в Польше не будет излагать какой-либо план прекращения войны дипломатическим путём.
Симферополь, Валентин Карамазов
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