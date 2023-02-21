В Крыму продолжается главопад – очередная отставка

В Крыму отправлен в отставку глава очередного муниципалитета. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Встретился с главой администрации Черноморского района Алексеем Дмитриевичем Михайловским. По итогам встречи Алексей Дмитриевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжаем плановую работу по обновлению кадрового состава в республике», – сообщил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году это уже вторая отставка руководителя муниципалитета – в начале февраля уволили главу Сакского района.

В 2022 году руководящие кресла пришлось освободить главам Евпатории, Феодосии, Ленинского, Раздольненского и Белогорского районов.

Симферополь, Олег Яковенко

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