Столтенберг увидел в послании Путина подготовку к «ещё большей войне»

Путин сегодня «дал чётко понять», что он готовится к еще большей войне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом после выступления российского лидера перед Федеральным собранием заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Год спустя мы не видим никаких признаков, что президент Путин готовится к миру – наоборот. Сегодня он дал четко понять, он готовится к еще большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном», – сказал Столтенберг.

Между тем в США заявили, что «никто не нападает на Россию», комментируя приостановку президентом РФ действия договора по ДСНВ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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