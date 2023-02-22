Крымчанки решали финансовый спор с помощью топора

Две крымчанки выясняли отношения с помощью топора.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД Крыма, инцидент произошел в Джанкое.

В дежурную часть позвонила 17-летняя девушка, сообщившая, что у нее дома происходит бурная ссора между ее родственницей и знакомой – одна из сторон угрожает другой топором.

Прибывшие на вызов полицейские убийство предотвратили, однако 51-летняя хозяйка дома успела ударить 37-летнюю гостью обухом топора по голове.

Как выяснилось, конфликт произошел на финансовой почве. Гостья давала хозяйке в долг и пришла потребовать свои деньги. Но получила травму головы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Должница находится под подпиской о невыезде, кредиторша – в больнице.

Джанкой, Олег Яковенко

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