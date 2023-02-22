Власти Евросоюза «потеряли» замороженные активы Центробанка РФ, обещанные Украине

Власти Евросоюза не смогли найти активы Центрального банка России, которые уже пообещали направить на восстановление Украины. Об этом со ссылкой на ряд источников пишет прибалтийское издание Delfi.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Европарламенте неоднократно заявляли, что заморозили активы Центробанка РФ на сумму 300 млрд евро и даже уже озвучили схему. По которой готовы передать примерно десятую часть этих денег Украине. И вот теперь выясняется, что в Евросоюзе нет 300 российских млрд, а если и есть, то где они – неизвестно.

Накануне депутаты Европарламента направили письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием создать единый реестр заблокированных в ЕС средств Центробанка и российских бизнесменов с указанием точных сумм и места нахождения этих средств.

Кроме того, говорится в письме, следует обязать всех членов ЕС информировать Еврокомиссию об арестованных российских деньгах «для создания ясной картины ситуации».

После формирования единого реестра замороженных активов необходимо выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины, заявляют европарламентарии, настаивая, что деньги должны использоваться именно так, а не направляться на другие цели.

При этом, пишет Delfi со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве, объем резервов Центробанка РФ, найденных в странах ЕС значительно ниже заявленных 300 млрд евро, а данная сумма озвучена исключительно на основании оценки самого ЦБ РФ, опубликованной до начала спецоперации.

Эту информацию подтвердили в одной из экспертных групп, отвечающих за взаимодействие между Украиной, ЕС и США по вопросам антироссийских санкций: после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года установить местонахождение всех российских резервов до сих пор не удалось.

Источник предполагает, что структура управления российскими иностранными активами может быть гораздо сложнее, чем представляют в ЕС. Например, значительная доля российских активов может храниться в частных банках, не сотрудничающих с финансовыми властями ЕС.

Москва, Игорь Юров

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