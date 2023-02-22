В Крыму нашли древнюю амулетницу с магической надписью

В некрополе Кыз-Аул под Керчью археологи нашли античную золотую амулетницу с магической надписью.

Как передает корресподент РИА «Новый День», волонтеры фонда «Археология» обнаружили древний артефакт в выбросе грунта рядом с одним из монументальных каменных склепов. Скорее всего, гробницу ограбили еще в Средневековье, когда эти склепы облюбовали для жилья представители Хазарского каганата.

«Античные склепы были очень богаты, ведь в них хоронили сразу несколько поколений представителей военной аристократии. Они были просто переполнены сопутствующими погребальными предметами, в том числе и ювелирными украшениями, – рассказал в эфире «Радио Крым» директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. – Большие и ценные находки новые жильцы, конечно, забирали себе, ну а мелочь просто не замечали. Эта оплошность и позволяет теперь археологам делать такие уникальные находки».

Специалисты перевели надпись на амулетнице:​ καλὸc νõc ψυ[χὴ ?], ὤληθι – «добрый ум, ду(ша ?), сгинь»​

«Заклятие ума, души проклинаемого встречается и в других древних наговорах. Так ранее на некрополе Кыз-Аул нашели другую амулетницу II-III веков нашей эры с «запечатанной» в ней душой некоего Проклиона. Примерно к этому же времени относится и наша находка», – отмечают археологи, напоминая русские народные сказки о Кащее Бессмертном и его жизни, скрытой в яйце.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»