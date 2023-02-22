В Крыму совершили разбойное нападение в ресторане

В Крыму бандиты напали на предпринимателя в ресторане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Феодосии. Группа мужчин зашла в ресторан и начала угрожать бизнесмену физической расправой. Преступники завладели личным имуществом жертвы на общую сумму 1,5 миллиона рублей и потребовали еще 2 миллиона рублей для погашения некоего долга.

Предприниматель обратился в полицию. Пятерых членов организованной преступной группы в Крыму и Кабардино-Балкарской Республике при силовой поддержке отряда спецподразделения МВД по Крыму, центра специального назначения ФСБ России и Росгвардии.

«В ходе обысков у подозреваемых изъяты автомат АКС 74У, карабины «Сайга – 410К» и АК TG2, 2 травматических пистолета, переделанных под боевое оружие, более 900 патронов, поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, шапки с прорезями для глаз, муляж гранаты Ф-1», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела за разбой, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Все пятеро находятся под стражей.

Симферополь, Олег Яковенко

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