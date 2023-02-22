Совбез Украины заявил об «угасании большого наступления РФ»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что «большое наступление российских войск угасло».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в Киеве в ходе ежедневного брифинга.

К слову, МО РФ не анонсировало масштабного наступления. Активная оборона сейчас ведётся на нескольких участках, а продвижение в районе Бахмута (Артёмовск) осуществляют штурмовые отряды «Вагнера».

«Словосочетание «большое (наступление)», как они хотели, уже угасло. Большого наступления, как они планировали, оно уже, по их замыслу, длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну», – рассуждает Данилов.

Напомним, о том, что «российское наступление уже идёт», постоянно в течение февраля заявляли на Украине, в том числе, Данилов и на Западе, но не в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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