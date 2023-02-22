В Киеве призвали захватить несколько тысяч россиян в Приднестровье для обмена на украинских военнопленных

В Приднестровье находится огромный склад с боеприпасами в Колбасне, а также несколько тысяч военных миротворцев РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что ВСУ должны зайти на территорию республики и захватить склад и российских военнослужащих, заявил в Киеве украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

«Операция по уничтожению российских оккупантов в Приднестровье даст нам очень важный козырь, она даст нам доступ к большим запасам вооружения, которые удерживает Россия. Там есть боеприпасы и боевая техника. То есть там обменный фонд – несколько тысяч российских военнослужащих и спецслужбистов. Все это – российская оккупационная власть. То есть, там есть несколько тысяч российских оккупантов, на которых можно выменять украинских пленных. Практически мы сможем тогда реализовать вариант обмена всех на всех, потому что у нас будет пленных больше, чем Россия сейчас удерживает, украинцев», – приводит слова Бутусова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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