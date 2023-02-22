«Она постоянно восстаёт из пепла» – адмирал НАТО объяснил, почему не объявляется война России

НАТО готовится к обороне, но не находится в состоянии войны с Россией. Что касается участия в украинском конфликте, то это только помощь отдельных стран Североатлантического альянса Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Мюнхене заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

«Россию нельзя недооценивать, это важный урок, которому нас учит история. Мы знаем, что Россия очень выносливая страна, которая способна подняться из пепла. Поэтому мы не недооцениваем Россию, НАТО воспринимает Россию очень серьёзно», – сказал он.

«Поэтому мы укрепляем нашу коллективную оборону, наращиваем наши возможности по сдерживанию России и повышаем нашу обороноспособность. Чтобы если Россия решится напасть на НАТО, мы были готовы. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, но отдельные страны помогают Украине защищаться от российской агрессии», – приводит слова Бауэра «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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