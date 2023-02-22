В Крыму посчитали, сколько миллиардов надо на оздоровление участников СВО

Правительство Крыма пытается посчитать, сколько денег понадобится на оздоровление участников СВО, а также детей из малообеспеченных семей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что Крым готов предоставить свои здравницы для отдыха и лечения участников спецоперации на Украине. Но цена вопроса до сих пор не озвучивалась.
И вот теперь названа конкретная цифра: «На эти цели необходимо направить порядка 13 млрд рублей», – сообщил Аксенов, оговорившись, что эта сумма предварительная – правительство РК пока только просчитывает программу.
Симферополь, Лиана Макоба
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