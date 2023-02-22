«Убежать не на чем»: в Крыму пытаются реанимировать морское судоходство

В Крыму пытаются найти решение проблем отрасли морского судоходства. Вопрос обсуждался на заседании комитета Госсовета республики по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», портовая сеть полуострова состоит из пяти точек: Феодосия, Керчь, Евпатория, Ялта и Севастополь. Преимущественно это морские торговые и пассажирские порты, но в Севастополе и Керчи есть морские рыбные порты.

В минувшем году порты Керчи и Феодосии перешли в федеральную собственность, на балансе ГУП «Крымские морские порты» (КМП) остались лишь порты в Евпатории и Ялте.

На последнюю возлагается функция пассажирских перевозок. «В целях реализации этого мы в этом году вводим четыре пассажирских судна для обеспечения перевозок из порта Ялта. Каждое судно вместимостью 200 человек», – сообщил замминистра транспорта республики Дмитрий Горб.

Правда, выяснилось, что новые суда не готов принять ни один портопункт. Но вопрос можно решить с помощью понтонных причалов, заявил директор по общим вопросам КМП Сергей Зырянов, если, конечно, федеральное правительство выделит на это деньги.

Порт в Евпатории, по словам Зырянова, «технически более предназначен для того, чтобы производить перевалку грузов», но сейчас он простаивает, так как заходить туда не торопятся даже российские суда – капитаны и судовладельцы опасаются, что после этого их не примет ни один международный порт.

Есть идея наладить взаимодействие между новыми и непризнанными регионами, но в Крыму практически не осталось торгового флота – в наличии только 2 сухогруза, и состояние обоих оставляет желать лучшего. Сейчас КМП анализирует все свои неликвидные активы, чтоб восстановить хотя бы один.

Депутаты Госсовета РК, между тем, считают, что морской транспорт Крыму жизненно необходим.

«Мы не раз поднимали вопрос о том, чтобы обеспечение Крыма морским путем было поставлено на должную высоту, потому что после Нового года мы столкнулись с нехваткой некоторых видов бензина на заправках. Не дай бог, что-то изменится, можем столкнуться и с тем, что может продуктов не хватать», – заявил председатель комитета Госсовета по строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.

«Случись что, мягко говоря, нам убежать не на чем. Бежать никто не собирается, но факт остается фактом. В Крыму и Краснодарском крае отсутствуют все виды морских перевозок. Министерство транспорта практически ничего не делало для того, чтобы обратиться к правительству РФ и выработать программу строительства судов. Мы будем каждый год говорить об одном и том же. Нам нужна программа общероссийская, вместе с Краснодарским краем», – цитирует ForPost заместителя Коваленко Валерия Аксенова, отмечая, что в итоге большинство участников обсуждения проголосовало за решение перейти поскорее от слов к делу. Но о конкретных шагах пока не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

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