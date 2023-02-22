Средиземное море начало стремительно мелеть

В Средиземном море начал снижаться уровень воды. Серьезное понижение отмечается с 20 февраля. Об этом пишет The Guardian.

Как передает корреспондент «Новый День», явление наблюдается в Италии, Турции, Ливане и у берегов Кипра.

В частности, в Венеции гондолы уже не могут перемещаться по некоторым каналам. Власти города отмечают «необычно низкие приливы», что ведет к пересыханию водных артерий.

Ситуация усугубляется отсутствием дождей и рекордно малым количеством снега, выпавшим текущей зимой в Альпах. В Италии опасаются жесткой летней засухи.

Венеция, Анастасия Палей

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