Средиземное море начало стремительно мелеть

В Средиземном море начал снижаться уровень воды. Серьезное понижение отмечается с 20 февраля. Об этом пишет The Guardian.
Как передает корреспондент «Новый День», явление наблюдается в Италии, Турции, Ливане и у берегов Кипра.
В частности, в Венеции гондолы уже не могут перемещаться по некоторым каналам. Власти города отмечают «необычно низкие приливы», что ведет к пересыханию водных артерий.
Ситуация усугубляется отсутствием дождей и рекордно малым количеством снега, выпавшим текущей зимой в Альпах. В Италии опасаются жесткой летней засухи.
Венеция, Анастасия Палей
© 2023, РИА «Новый День»
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