«С удовольствием поеду»: Орбан ждёт приглашения от Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов посетить Украину и не исключает такой возможности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто и добавил, что в Будапеште даже идёт подготовка к визиту – осталось только дождаться приглашения от Киева.

«Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой», – пояснил министр.

Он добавил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

«Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало», – сказал Сийярто.

По всей видимости, Сийярто, отвечая на вопрос журналистов, решил дипломатично продекларировать конструктивный подход к отношениям с Украиной, где накануне обвинили Венгрию в «прокремлёвской» международной политике.

Симферополь, Валентин Карамазов

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