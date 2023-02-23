Автомобильная часть Крымского моста полностью восстановлена – об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части моста и начали приводить в порядок левую часть. Все восстановительные работы планировалось завершить в марте. Потом срок перенесли на конец февраля.

«Полностью закончено восстановление автомобильной части Крымского моста. Всего за 4,5 месяца были выполнены работы, которые в обычных условиях занимают больше года, – сообщил сегодня Хуснуллин. – В разные дни на строительстве было задействовано до 500 человек и 50 единиц техники. Работы велись круглосуточно. Это позволило завершить работы с опережением срока на 39 дней, несмотря на масштабность повреждений и сложные погодные условия: 53 дня были штормы, что снижало темп работы или полностью ее останавливало.

При этом темпы работ мы не сбавляем, ведь в ближайшие месяцы предстоит еще завершить восстановление и железнодорожной части моста».

Керчь, Олег Яковенко

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