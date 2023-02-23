В Крыму повреждено железнодорожное полотно

В Бахчисарайском районе Крыма повреждено железнодорожное полотно.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 23 февраля в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Крым, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

«Движение восстановят через несколько часов. Думаю, в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины произошедшего, – сообщил помощник главы РК Олег Крючков. – Информацию о подрыве подтвердить не могу. Пассажиры двух задержанных из-за ремонта электропоездов будут доставлены автобусами в пункты назначения».

«Есть предварительная версия, что разлом в 12 километрах от села Почтовое остался после тяжеловоза, прошедшего там незадолго до пяти вечера», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Бахчисарай, Олег Яковенко

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