Совбез Украины призвал белорусских боевиков ВСУ отправляться на родину и «воевать там»

Белорусские граждане, воюющие в рядах ВСУ или нацбатах, должны не дожидаться «революции на родине», а ехать и «свергать режим Лукашенко».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«Я считаю, что белорусские оппозиционеры находятся у нас на фронте, помогают нашим парням. Это действительно оппозиционеры, которые борются, в том числе, за независимость своей страны. Вопрос только во времени – то, что происходит... Я хочу сказать, что когда вы за границей боретесь за независимость своей страны, то это может произойти так, как произошло в 17-м году, когда в Париж все уехали и ждали, когда что-то в России произойдет. В своей стране нужно бороться, не бояться, выходить и отстаивать, если вы считаете, что вы правы», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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