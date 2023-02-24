«Мы готовы морально» – Зеленский без всяких шуток готовится к силовому захвату Крыма

Киев готовится к «полной деоккупации» Крыма военными средствами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически. Оружием – усиленно. Формированием бригад наступления. Разных категорий, разного характера. Отправляем людей на обучение, не только на Украине, на площадках других государств, потому что оружие другого образца – и мы должны быть готовы. А далее будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги и, дай нам бог, чтобы они были успешными», – сказал украинский президент.

Симферополь, Иван Капустин

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