Шольц потребовал от Китая не диктовать Западу «мир по-русски»

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал мирный план Китая по Украине. По его мнению, там не обозначена необходимость выведения войск РФ с территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в комментарии для немецкой Welt.

«На мой взгляд, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены… Никакого диктуемого мира по-русски быть не может», – отрезал он.

Позитивным Шольц назвал лишь наличие в плане пункта о недопущении применения ядерного оружия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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