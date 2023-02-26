Казахстан приветствовал мирный план Китая по Украине

Казахстан поддерживает мирный план Китая по урегулированию кризиса на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Казахстана.

Там считают, что предложения официального Пекина должны способствовать прекращению войны. Однако упор казахстанское дипломатическое ведомство сделало больше на принципах территориальной целостности, а не на неделимости безопасности, о чём тоже говорится в китайском плане.

«Казахстан приветствует позицию Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса, которая заслуживает поддержки, как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с принципами Устава ООН. Считаем безальтернативным мирное решение этой проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН», – сказано в заявлении.

Также в МИД Казахстана призвали «вовлеченные в военный конфликт стороны» прекратить боевые действия и как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»