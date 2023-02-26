Илон Маск назвал Евромайдан в Киеве госпереворотом

Предприниматель Илон Маск назвал февральские события 2014 года на Украине государственным переворотом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение он высказал в комментарии во время дискуссии пользователей в соцсети.

При этом он отчасти согласился с собеседником, что президентские выборы 2010 года, на которых Янукович выиграл у Тимошенко, «возможно, были сомнительными». По всей видимости, автор публикации спутал их с выборами 2004 года Янукович-Ющенко.

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», – написал Маск.

Советник администрации Зеленского Михаил Подоляк уже раскритиковал Илона Маска и в хамской манере посоветовал ему «не читать российских газет».

Симферополь, Валентин Карамазов

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