Страны НАТО уклоняются от предоставления Украине гарантий безопасности

Вопрос предоставления Украине возможных гарантий безопасности со стороны НАТО «не играл значимой роли» на недавней встрече в Париже Шольца, Макрона и Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters.

При этом агентство утверждает, что за последние месяцы подвижек в обсуждении темы возможных гарантий безопасности для Украины так и не произошло.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Германия, Франция и Великобритания якобы продвигают заключение с Украиной определенного оборонного пакта в рамках НАТО.

По мнению издания, таким образом, три страны пытались напугать Россию, чтобы подтолкнуть её к началу мирных переговоров с Украиной.

Симферополь, Валентин Карамазов

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