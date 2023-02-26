США грозят Китаю «реальным ущербом», если Пекин окажет военную помощь Москве

Китай волен принимать любые решения, однако Пекину стоит иметь в виду, что он заплатит реальную цену, если будет оказывать военную поддержку России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю», – предупредил советник американского президента.

Салливан утверждает, что сейчас пока нет подтвержденной информации о том, что Пекин поставил Москве военную помощь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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