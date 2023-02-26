Сто лет никакого примирения с русскими – украинский премьер

Примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами невозможно в ближайшие сто лет.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос журналиста немецкого журнала Focus.
«Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной», – сказал Шмыгаль.
«Но как следует разоружить Россию?», – спросил журналист.
«Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов», – рассуждал украинский чиновник.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube