Примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами невозможно в ближайшие сто лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос журналиста немецкого журнала Focus.

«Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризованной», – сказал Шмыгаль.

«Но как следует разоружить Россию?», – спросил журналист.

«Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов», – рассуждал украинский чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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