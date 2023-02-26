Никакого прекращения огня, пока РФ не уйдёт из Крыма и Донбасса – Шмыгаль

Никакого прекращения огня и компромиссов с Россией за счёт «украинской территории» быть не может. Россия должна вывести все войска за границы 1991 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос журналиста немецкого журнала Focus о возможности территориальных уступок Москве и быстрому вступлению после этого Украины в ЕС и НАТО.

«Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в пределах границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы», – отрезал Шмыгаль.

«Является ли замораживание конфликта и прекращение стрельбы вариантом прекращения кровопролития?», – спросил журналист.

«Нет, это лишь сыграет на руку России и приведет к еще одной большой войне. Для нас это неприемлемо», – ответил украинский премьер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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