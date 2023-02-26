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Понедельник, 27 февраля 2023, 01:34 мск

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В Прощёное воскресенье в донецких храмах перестали поминать митрополита УПЦ

Зеленский и Онуфрий. Фото: скрин видео УПЦ

В храмах Донецка перестали поминать на богослужениях митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает корреспондент канала Донбасс решает, который лично посетил богослужения.

«Подтвердили непоминовение и прихожане нескольких храмов столицы ДНР. Символично, что это произошло как раз в Прощёное воскресенье», – пишет издание.

«Еще в июне прекратили поминать предстоятеля УПЦ в Ровеньковской и Луганской епархиях. Такие решения там приняли после того, как в Киеве на соборе взяли курс на отделение от РПЦ», – сказали журналисты.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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