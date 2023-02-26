Испания выводит танки Leopard из «плачевного состояния» для передачи Украине

Испания ускоренно ремонтирует танки Leopard, чтобы отправить их на Украину.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр обороны Испании Маргарит Роблес.
«Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Вскоре капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами», – сказала она.
Роблес добавила, что также началась подготовка украинских экипажей для танков Leopard и специальных команд, которые будут заниматься обслуживанием.
Симферополь, Валентин Карамазов
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