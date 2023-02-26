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Понедельник, 27 февраля 2023, 01:34 мск

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Испания выводит танки Leopard из «плачевного состояния» для передачи Украине

Роблес. Фото: Минобороны Испании

Испания ускоренно ремонтирует танки Leopard, чтобы отправить их на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр обороны Испании Маргарит Роблес.

«Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Вскоре капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами», – сказала она.

Роблес добавила, что также началась подготовка украинских экипажей для танков Leopard и специальных команд, которые будут заниматься обслуживанием.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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