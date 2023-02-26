В двух областях Украины объявили воздушную тревогу – взрывы в Киевской области

В Черновицкой области Украины объявлена воздушная тревога.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в соцетях.
Мониторинговые Tg-каналы пишут о воздушных обьектах в воздухе. По предварительной информации – это БПЛА.
Между тем в Киеве объявлена воздушная тревога. Местные Tg-каналы сообщают о взрывах в Киевской области.
Глава администрации украинского президента Андрей Ермак подтвердил информацию и призвал не игнорировать тревогу.
Позже сообщили о работе ПВО в Черниговской области.
Симферополь, Валентин Карамазов
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