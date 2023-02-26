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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 27 февраля 2023, 01:34 мск

Новости Крым

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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу – взрывы в Киевской области

В Черновицкой области Украины объявлена воздушная тревога.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в соцетях.

Мониторинговые Tg-каналы пишут о воздушных обьектах в воздухе. По предварительной информации – это БПЛА.

Между тем в Киеве объявлена воздушная тревога. Местные Tg-каналы сообщают о взрывах в Киевской области.

Глава администрации украинского президента Андрей Ермак подтвердил информацию и призвал не игнорировать тревогу.

Позже сообщили о работе ПВО в Черниговской области.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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