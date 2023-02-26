Крым освобождается на счёт «раз», а Донбасс на счёт «два» – Подоляк

Украина имеет «абсолютную возможность освободить Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил советник администрации президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, для этого только необходимо «побольше оружия».

«Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна, и как можно быстрее. Гораздо даже быстрее, чем Донецк и Луганск. Оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определённых условий... Опять-таки, это как будут запланированы контрнаступления наши, это объёмы оружия, и это возможность достать на полуострове Крым везде ракетами ATACMS», – приводит слова Подоляка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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