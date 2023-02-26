Только чавкать по грязи ногами: ВСУ не могут выехать из Бахмута

В Бахмуте (Артёмовск) для ВСУ сложилась критическая ситуация.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал ВРИО главы ДНР Денис Пушилин.

«Вокруг Артемовска у противника складывается неблагополучная ситуация, так как для выхода из города у него осталась лишь одна дорога, которая уже находится под нашим огневым воздействием»,– отметил он.

Ситуация для ВСУ усугубляется тем, что несколько оставшихся грунтовых дорог, ещё связывающих гарнизон в Бахмуте с тылом, развезло в результате оттепели.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Марочко.

«В связи с повышением в дневное время температуры воздуха до плюсовых значений, у украинских военнослужащих не осталось ни одной безопасной дороги между Часовым Яром и Артемовском. Из-за распутицы украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога до недавнего относительно безопасная и с твердым покрытием, проходящая через населенный пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск», – приводит слова Марочко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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