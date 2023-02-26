Зеленский обещает американцам казни египетские, если не дадут оружия и денег

Американцы должны понять, что на них и их страну обрушатся страшные беды, если США перестанут оказывать помощь Киеву, и Украина проиграет в войне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на реплику американского журналиста, который сказал, что всё больше и больше американцев против поддержки Украины, и к ним могут прислушаться власти.

«Тому проценту американцев, который растёт, могу сказать – если они не изменят свою мысль, если они не будут поддерживать Украину, то потеряют НАТО, потеряют влияние США, потеряют лидерские позиции в мире. Потеряют, в конце концов, поддержку страны, в которой сорок миллионов людей... Кто хочет Третью мировую войну? Неужели хотят рискнуть? США будут отправлять своих сынов и дочерей так, как отправляем сегодня мы своих. Они будут воевать, и будут гибнуть. Это страшное горе», – угрожал он.

«Рад, что у Украины двухпартийная поддержка. Но иногда мы слышим такие месседжи, как ваш, и они опасны. Потому что у вас политические лидеры, которых выбирают люди. И они их слышат», – приводит слова Зеленского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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