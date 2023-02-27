В Крыму жестоко убили собаку ради больного ребенка

В Симферополе жестоко убили собаку ради больного ребенка. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло на одной из промышленных баз на улице Глинки.

«Нелюди подманили пса, затем схватили и долго-нудно пилили горло куском разбитого стекла, животное неистово хрипело, на крики пришел человек. На вопрос, что они тут делают, ответили, что так надо, потому что у них болен ребенок и им нужен собачий жир, – рассказала в соцсетях одна из горожанок. – Псу удалось вырваться, в агонии он убежал через лаз в заборе в лес. Живодеры скрылись».

Собаку нашли в лесу следующим утром. Пес был в очень тяжелом состоянии. В ветеринарной клинике диагностировали у него обширную резанную рану шеи, повреждения трахеи, пищевода, яремных вен, мышц шеи. Животное потеряло более 80% крови. Спасти его не удалось.

Отмечается, что территория базы оборудована камерами видеонаблюдения, и запись с места происшествия передана в полицию.

Симферополь, Лиана Макоба

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